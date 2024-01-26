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14:39, 26 января 2024Мир

Министр обороны Германии пожаловался на нехватку вооружений из-за помощи Украине

Bild: министр обороны ФРГ Писториус пожаловался на нехватку оружия из-за Украины
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Германия испытывает острую нехватку вооружений из-за военной помощи Украине. С таким заявлением в интервью газете Bild выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы передали Украине очень много систем, которые предназначались для нас. Но мы вернем их обратно», — сказал он, добавив, что на текущий момент немецкой армии «не хватает всего», включая самих военнослужащих.

«У нас слишком мало всего», — пожаловался министр.

Ранее Минобороны ФРГ сетовало на то, что бундесвер сталкивается с нехваткой личного состава второй год подряд. Согласно данным ведомства, общая численность личного состава по итогам 2022 года снизилась до 183 050 человек. Это связывают с «постоянной нетрудоспособностью» военных.

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