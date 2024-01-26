В Госдуме призвали строить дома с многокомнатными квартирами для семей

В Госдуме рассказали о плюсах продления семейной ипотеки

При продлении семейной ипотеки стоит отдельное внимание уделить многодетным семьям. Таким мнением в разговоре с «Газетой.Ru» поделился председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В настоящее время доля строящихся однокомнатных квартир составляет 53 процента, двухкомнатных — 33 процента, трехкомнатных — 13 процентов. Однокомнатные квартиры площадью 35-45 квадратных метров не помогают улучшить условия проживания для семей с детьми, уверен парламентарий.

Аксаков рассказал, что на это нужно обратить внимание при планировании условий программы. Строительство домов должно вестись, опираясь на потребности россиян, стоимость квартир при этом должна соотноситься с покупательной способностью семей с детьми.

Ранее, 23 января, президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной семейной ипотеки под шесть процентов нужно «как минимум» продлить. Он также высказался по поводу распространения льготной ипотеки на рынок вторичной недвижимости, заявив, что этот вопрос необходимо обдумать.