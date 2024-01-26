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12:57, 26 января 2024Мир

В Кремле пообещали ознакомиться с планом Германии по сдерживанию России

Песков: внимательно ознакомимся с планом Германии по сдерживанию России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Москва внимательно ознакомится с планом Германии по сдерживанию России, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Безусловно, с учетом этого известного настроя Берлина нам нужно будет внимательно ознакомиться с таким планом», — сказал он.

По словам официального представителя Кремля, нет какой-то новизны в том, что Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией.

Ранее стало известно, что Минобороны Германии впервые со времен холодной войны разрабатывает оборонный план сдерживания России. Отмечается, что Берлин озаботился разработкой плана «в качестве реакции» на украинский конфликт, а главная цель этой оборонной стратегии заключается в противодействии российским диверсиям.

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      Семен Александров
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