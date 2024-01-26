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09:33, 26 января 2024Мир

В ООН провели заседание Совбеза по сбитому под Белгородом Ил-76

В ООН прошло заседание Совета безопасности по сбитому под Белгородом Ил-76

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В ООН прошло заседание Совета безопасности по сбитому под Белгородом военному самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. От Москвы на заседании выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Представитель России указал, что к трагедии может быть причастна западная военная техника. Тогда, по словам Полянского, ситуация для Запада усложнится. «Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления», — заявил он.

Российская сторона также пообещала сделать все возможное все для того, чтобы ответственные за крушение Ил-76 понесли заслуженное наказание.

Полянский также назвал выступление зампостпреда Украины при организации Кристины Гайовишин на заседании параноидальным и бредовым. Российский дипломат предположил, что Гайовишин получила установку продолжать распространять ложную информацию и выгораживать киевские власти.

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