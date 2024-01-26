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03:07, 26 января 2024Мир

В России обвинили ОБСЕ в отсутствии реакции на информацию о крушении Ил-76

Лукашевич заявил, что ОБСЕ не отреагировала на информацию РФ о крушении Ил-76
Александр Лукашевич

Александр Лукашевич. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич обвинил западных коллег в отсутствии реакции на представленную Москвой информацию по крушению военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности были изложены детали происшествия, с ними ознакомлен председатель ОБСЕ, глава МИД Мальты Ян Борг.

«Мы требуем решительного осуждения и привлечения к ответственности всех тех, кто совершает такие чудовищные террористические действия. Мы будем добиваться какой-то внятной реакции», — подчеркнул Лукашевич.

Он добавил, что Москва регулярно представляет в ОБСЕ те или иные факты, однако их не принимают во внимание, считая пропагандой. Россия призвала организацию осудить удары по Ил-76, по рынку в Донецке и другие.

Постпред добавил, что российская сторона не планирует приглашать ни ООН, ни ОБСЕ для участия в расследовании крушения, подозревая их в необъективности.

Ранее пресс-секретарь ОБСЕ Дэвид Дадж выразил соболезнования в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области. Он добавил, что международная организация осуждает любые формы насилия и воспринимает каждое такое событие как трагедию.

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      Марина Совина
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