В США морская пехота впервые за 50 лет получит новейшие боевые машины-амфибии

Генерал Махони анонсировал получение морской пехотой США новых машин-амфибий

Заместитель командующего Корпусом морской пехоты США генерал Кристофер Махони заявил, что американская морская пехота вскоре получит новейшие боевые машины-амфибии (Amphibious Combat Vehicle, ACV). Об этом сообщает Newsweek.

«Есть еще некоторые вещи, которые нужно сделать, но я уверен, что мы пройдем обучение и доведем процедуры и методы до уровня, который нам нужен для того, чтобы чувствовать себя уверенно в условиях бурного моря», — так генерал анонсировал получение новой военной техники.

Новые машины-амфибии заменят гусеничные десантные машины-амфибии (Assault Amphibious Vehicle, AAV), которые были произведены более 50 лет назад, в 1972 году.

По словам Махони, 15-й экспедиционный отдел морской пехоты США получит военную технику в ближайшие месяцы.

Ранее Корпус морской пехоты США заявил о работе над новыми системами противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» и MADIS в связи с конфликтом на Украине.