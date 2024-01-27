Глава ЦБ Италии предостерег ЕС от использования евро в качестве оружия

Глава ЦБ Италии Панетта: конфискация прибыли от активов России навредит евро

Если Европейский союз (ЕС) захочет конфисковать прибыль от замороженных российских активов, евро может потерять свою привлекательность. Об этом предупредил глава Центрального банка (ЦБ) Италии Фабио Панетта, пишет издание Financial Times (FT).

Он назвал международные отношения частью «повторяющейся игры». «Превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», — сообщил Панетта.

Глава ЦБ напомнил про китайский юань, который уже успел обогнать евро в качестве мировой валюты.

Ранее Reuters писал, что Евросоюз вряд ли конфискует замороженные российские активы. По мнению европейцев, этот шаг несет в себе слишком много рисков.