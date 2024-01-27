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10:03, 27 января 2024Экономика

Глава ЦБ Италии предостерег ЕС от использования евро в качестве оружия

Глава ЦБ Италии Панетта: конфискация прибыли от активов России навредит евро

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Если Европейский союз (ЕС) захочет конфисковать прибыль от замороженных российских активов, евро может потерять свою привлекательность. Об этом предупредил глава Центрального банка (ЦБ) Италии Фабио Панетта, пишет издание Financial Times (FT).

Он назвал международные отношения частью «повторяющейся игры». «Превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», — сообщил Панетта.

Глава ЦБ напомнил про китайский юань, который уже успел обогнать евро в качестве мировой валюты.

Ранее Reuters писал, что Евросоюз вряд ли конфискует замороженные российские активы. По мнению европейцев, этот шаг несет в себе слишком много рисков.

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      Олеся Мицкевич
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