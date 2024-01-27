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13:33, 27 января 2024Россия

Медведев заявил о попытке Украины бросить вызов РФ и всему цивилизованному миру

Зампред Медведев: Россия сделает все, чтобы враги навсегда исчезли с лица земли

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Киевский режим пытается бросить вызов России и всему цивилизованному миру при поддержке Запада. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что в субботу, 27 января, исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда, и назвал эту годовщину особой датой для всей страны. «Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», — заключил Медведев.

Ранее зампред Совбеза России назвал Вашингтон «полным импотентом» в вопросах внутренней политики из-за ситуации со штатом Техас.

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      Олеся Мицкевич
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