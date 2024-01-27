На Украине потребовали от Цукерберга разрешить призывать убивать русских

Аналитик Бурляк: Цукерберг должен разрешить призыв убивать русских на Meta

Глава корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг не должен запрещать публиковать призывы к убийству российских военных на платформе, заявил аналитик украинского Центра демократии и международного права Павел Бурляк. Его выступление доступно на YouTube.

Эксперт пояснил, что подобные высказывания в адрес российских солдат нельзя расценивать как «язык вражды», поскольку они не являются защищенной группой. Он уточнил, что речь идет о язвительных выражениях, используемых украинскими СМИ, которые блокируют и помечают как оскорбление.

Бурляк также обратил внимание, что многих украинских медийных лиц штрафуют и блокируют из-за постов, содержащих оскорбления в адрес России, которые были опубликованы в 2014-2015 годах.

Meta была признана экстремистской организацией в России 21 марта прошлого года. Перед этим Роскомнадзор начал блокировать Instagram на территории страны. Такие меры последовали после новости о том, что Meta разрешила Instagram и другой принадлежащей ей соцсети, Facebook (запрещена и заблокирована в РФ), не удалять призывы к насилию в отношении россиян.