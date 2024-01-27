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05:28, 27 января 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на неспособность запретить российский контент

Депутат Рады Федина: Киев не может запретить доступ к контенту из России

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Украинские власти не имеют возможности полностью запретить гражданам доступ к российскому контенту, заявила депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom.

Она пояснила, что украинцы включают VPN, что позволяет им посещать любые сайты. В качестве примера политик привела молодежь, которая таким образом выражает «протест» против навязанной украинизации.

Ответственность за сложившуюся ситуацию она возложила на Министерство цифровой трансформации страны, сотрудники которого отвлекаются на другие проекты и не уделяют достаточное внимание вопросу цензуры.

Ранее в Минкульте Украины сообщили об интересе украинцев к российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», несмотря на запрет. Там отметили, что они смотрят картину «на пиратских и российских ресурсах, что является незаконными действиями».

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