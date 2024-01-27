Названо возможное назначение десятков миллиардов евро от ЕС для Украины

Политолог Жарихин: 50 миллиардов от ЕС Украине хватит на год

Если страны Евросоюза согласуют выделение Украине 50 миллиардов евро, этих средств стране может хватить приблизительно на год обеспечения социальной сферы, ЖКХ. Так возможный запас в разговоре с «Лентой.ру» оценил политолог Владимир Жарихин. Он также не исключил частичное расходование средств на военные нужды.

«Этих денег хватит на год для социальной сферы, поддержания ЖКХ и так далее. Собственных средств у страны осталось мало: промышленность почти не работает, с экспортом сельскохозяйственной продукции в Европу и другие страны серьезные проблемы. Так что источников дохода почти не осталось, эти деньги будут проедать», — считает Жарихин.

Он также не исключил, что часть средств может пойти на военные нужды, но счел маловероятным то, что эти деньги окажут значительное влияние на фронт.

«Трудно посчитать, что идет на мирные нужды, что на военные — кубышка одна. Но все равно 50 миллиардов дадут возможность продержаться Украине, не более того. Контрнаступление организовать на эти средства не получится», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может выделить 50 миллиардов евро на поддержку Украины. Против этого выступила Венгрия, из-за чего появились сообщения о том, что страны ЕС намерены лишить государство права голоса, если Будапешт продолжит блокировать помощь Украине.