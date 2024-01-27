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07:00, 27 января 2024Бывший СССР

Военный высказался о возможных планах ВСУ весной

Военный Дандыкин: Украина будет пытаться удержаться в обороне весной

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Весной Украина может попытаться удержаться в обороне и провести наступления по некоторым направлениям. Кроме того, стоит ожидать усиления атак беспилотников на Крым. Так о возможных планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) весной «Ленте.ру» высказался военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«У противника план удержаться в обороне, могут попытаться где-то наступать. Может, на юге. Сейчас сообщения идут, что собирают войска в районе Николаева, попытаются отбить Кинбурнскую косу. Будут усиливать беспилотники, стрелять по Крыму, создавать линию обороны и пытаться ее удержать в ожидании новых поставок оружия, наемников. Своих профессионалов у Украины уже мало», — заметил военный.

Задачи России, по его словам, остаются прежними: это контроль над Донбассом и создание полосы безопасности.

Новое контрнаступление Украины весной Дандыкин счел маловероятным, ведь для него необходимы большие запасы оружия, а также проведение мобилизации, отношение к которой в обществе становится все более негативным.

«Не для того они копают окопы и создают линию обороны, — сказал военный. — ВСУ рассчитывают на следующий год, а сейчас ждут дальнобойных ракет».

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Ранее газета Financial Times писала, что ВСУ приходится экономить боеприпасы на фронте из-за их дефицита. Командир взвода ВСУ рассказал, что войска республики тратили восемь тысяч снарядов ежедневно во время летнего контрнаступления, а сейчас — две тысячи.

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