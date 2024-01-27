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21:23, 27 января 2024Мир

Посол призвал Британию отказаться от конфронтации с Россией

Посол РФ Келин призвал Британию отказаться от конфронтации с Россией

Фото: Maxim Hopman / Unsplash

Посол России в Великобритании Андрей Келин призвал Лондон отказаться от конфронтации с Москвой вместо того, чтобы обсуждать возможность военного конфликта между странами. Об пишет ТАСС.

По его словам, российская сторона не давала никаких поводов готовиться к войне. Он призвал политиков учить и запоминать уроки истории. По его словам, в памяти британцев сохранился факт, что СССР внес решающий вклад в победу над нацистской Германией вместе с союзниками.

Келин посоветовал британским властям «наладить обновленную систему международных отношений на основе равенства, взаимного уважения и учета интересов безопасности».

Ранее сообщалось, что Великобритания отказалась вводить воинскую повинность на фоне обострения отношений с Россией и риска военного конфликта, о котором предупреждает глава Генштаба британских вооруженных сил Патрик Сандерс.

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      Марина Совина
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