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20:23, 24 января 2024Мир

Британия отказалась ввести воинскую повинность на фоне риска конфликта с Россией

AP: Британия отказалась вводить воинскую повинность на фоне риска конфликта с РФ

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Великобритания отказалась вводить воинскую повинность на фоне обострения отношений с Россией и риска военного конфликта, о котором предупреждает глава Генштаба британских вооруженных сил Патрик Сандерс. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

«У британских вооруженных сил есть гордая традиция быть добровольными. Нет планов это менять», — цитирует издание пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Макса Блейна.

Ранее правительство Швеции решило возобновить гражданскую службу по призыву ради усиления обороноспособности страны. Отмечается, что Стокгольм обязался увеличить военные расходы до двух процентов от ВВП, а также удвоить к следующему десятилетию число призывников до десяти тысяч.

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      Виктория Кондратьева
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