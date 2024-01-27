Россиянин попытался помешать эвакуации своей машины и попал под суд

В Астрахани возбудили дело против мужчины, возмутившегося эвакуацией машины

В Астрахани мужчина попытался помешать эвакуации своей машины и попал под суд. Возмущенного россиянина заподозрили в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел 26 января. 32-летний мужчина несколько раз руками и головой ударил трех инспекторов ДПС. По данным MK.RU, так он отреагировал на эвакуацию своего автомобиля.

Отмечается, что россиянин был в нетрезвом состоянии. «Его действия были пресечены, а сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ», — рассказали в ведомстве.

Ранее под суд попал гражданин Сирии, который помог нелегально перебраться своим 50 соотечественникам в Россию. 26-летний Алхалиль Мохамад Эззад учится в ординатуре Орловского госуниверситета и решил таким образом заработать.