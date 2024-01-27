Сириец незаконно переправил 50 соотечественников в Россию и был задержан

Сириец помог 50 соотечественникам переехать в Россию и попал под суд. Мужчину задержали за участие в схеме нелегальной миграции, сообщает Telegram-канал «112».

26-летний Алхалиль Мохамад Эззад учится в ординатуре Орловского госуниверситета. Студент решил заработать и присоединился к ОПГ, которая нелегально переправляла иностранцев в Россию. Сирийцам организовывали въезд в Россию, транзит и выдавали фиктивные приглашения на на учебу в Вятском агротехническом универе.

За неделю группа успела переправить почти 50 сирийцев. Однако схема вскрылась — Мохамада задержали и возбудили против него уголовное дело. Теперь силовики ищут других причастных к схеме, а также въехавших таким способом нелегалов.

Ранее МВД России сообщило о перекрытом незаконном канале миграции. Приезжие из ближайшего зарубежья обращались в лицензированную организацию за сертификатами о прохождении тестов на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. Экзаменаторы в этой конторе шли навстречу мигрантам и сами отмечали правильные ответы в бланках. Поэтому те легко получали документы и могли жить, а также работать в России.