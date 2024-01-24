В МВД рассказали о перекрытии незаконного канала миграции

В Новгороде МВД и ФСБ перекрыли канал нелегальной миграции

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России, новгородские полицейские и региональное УФСБ перекрыли канал нелегальной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, женщина-коммерсант, посредник-иностранец и две преподавательницы университета обвиняются в организации незаконной миграции.

Приезжие из ближайшего зарубежья обращались в лицензированную организацию за сертификатами о прохождении тестов на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. Экзаменаторы в этой конторе шли навстречу мигрантам и сами отмечали правильные ответы в бланках. Поэтому те легко получали документы и могли жить, а также работать в России.

Отмечается, что двоих задержанных поместили в СИЗО, а остальные оказались под подпиской о невыезде. Теперь силовикам предстоит найти тех, кто незаконно получил сертификаты.

Ранее стало известно, что Сосновский районный суд Челябинской области приговорил трех местных жителей к трем годам условного лишения свободы за организацию незаконной миграции.