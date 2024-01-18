Троих россиян осудили за продажу фиктивных трудовых договоров мигрантам

Жителей Челябинска осудили за продажу фиктивных трудовых договоров мигрантам

Сосновский районный суд Челябинской области приговорил трех местных жителей к трем годам условного лишения свободы за организацию незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Установлено, что фигуранты организовали в регионе продажу фиктивных трудовых договоров мигрантам. Для этого они находили иностранцев и заключали договоры на номинальных лиц и компании. После этого уведомляли подразделения управления по вопросам миграции регионального управления МВД России.

Мигранты использовали эти договоры для продления сроков пребывания в России. Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ.

Ранее в Челябинской области трех мигрантов лишили гражданства за наркопреступления.