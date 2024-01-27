В Германии съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии

Со слов благодарности Красной армии за освобождение Освенцима началось первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (СВВ) в Германии. Их произнесла новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан, передает РИА Новости.

Журналистка отметила, что свои жизни за это отдали 13 миллионов солдат. «И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире», — сказала она.

Кроме того, в своем обращении Дан, вопреки заявлениям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, подчеркнула, что именно советские солдаты, а не представители союзных армий, освободили концлагерь Аушвиц.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) ФРГ сообщили, что Германия признает всю историческую ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда.