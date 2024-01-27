Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли Новую Таволжанку Белгородской области, пострадавших нет

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате обстрела никто не пострадал. В трех частных домовладениях оказались выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. Кроме того, один легковой автомобиль получил повреждения. «Подворовой обход территории продолжается», — указано в сообщении.

Ранее обстрелам ВСУ подверглось и село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате чего в двух частных домовладениях и одной хозпостройке были выявлены различные повреждения.

