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19:10, 27 января 2024Россия

Стало известно о массовой драке со стрельбой в Москве

РЕН ТВ: в Москве после массовой драки со стрельбой задержали 9 человек
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве на Тамбовской улице произошла массовая драка со стрельбой. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 26 января. Отмечается, что примерно между 20 людьми вспыхнула словесная перепалка, перешедшая в драку, в которой приняли участие девять человек. В какой-то момент потасовки прозвучал выстрел. Очевидцы вызвали на место полицейских, которые по прибытии задержали девятерых участников конфликта. Позднее суд арестовал их на 15 суток.

По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса России. В настоящий момент продолжается расследование, правоохранители устанавливают всех участников конфликта и подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что между посетительницами бара на Тверской улице в центре Москвы произошла массовая драка. Ее смогли остановить сотрудники Росгвардии, которые увезли участников потасовки в отделение.

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