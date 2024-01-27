Теннисистка Соболенко рассказала о праздновании победы на Australian Open

Теннисистка Соболенко рассказала, что выпьет после победы на Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о праздновании победы на Australian Open-2024. Ее слова приводит Sports.ru.

«Конечно, все мы люди, так что немного выпьем, расслабимся. Я съем сладенькое. Наконец-то», — заявила спортсменка. Она отметила, что время в Австралии было тяжелым.

Также Соболенко вспомнила, как проходило празднование победы на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году. «Помню, что все были в ауте. Не буду скрывать — все напились. Жена моего агента подвернула ногу, потом в аэропорту ехала на кресле с гипсом», — поделилась теннисистка.

27 января Соболенко второй раз в карьере выиграла турнир серии Большого шлема и защитила титул на Australian Open. В финале она победила китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2.