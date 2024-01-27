Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
3:3
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аталанта
2:0
Завершен
Удинезе
Италия - Серия А|22-й тур
Аугсбург
2:3
Завершен
Бавария
Германия - Бундеслига|19-й тур
Лас-Пальмас
1:2
Завершен
Реал Мадрид
Испания - Примера|22-й тур
Ювентус
1:1
Завершен
Эмполи
Италия - Серия А|22-й тур
Байер
0:0
Завершен
Боруссия М
Германия - Бундеслига|19-й тур
Бостон Селтикс
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Клипперс
НБА - регулярный чемпионат
23:01, 27 января 2024Спорт

Теннисистка Соболенко рассказала о праздновании победы на Australian Open

Теннисистка Соболенко рассказала, что выпьет после победы на Australian Open

Фото: Mike Frey-USA TODAY Sports / Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о праздновании победы на Australian Open-2024. Ее слова приводит Sports.ru.

«Конечно, все мы люди, так что немного выпьем, расслабимся. Я съем сладенькое. Наконец-то», — заявила спортсменка. Она отметила, что время в Австралии было тяжелым.

Также Соболенко вспомнила, как проходило празднование победы на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году. «Помню, что все были в ауте. Не буду скрывать — все напились. Жена моего агента подвернула ногу, потом в аэропорту ехала на кресле с гипсом», — поделилась теннисистка.

27 января Соболенко второй раз в карьере выиграла турнир серии Большого шлема и защитила титул на Australian Open. В финале она победила китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Прокуратура начала проверку после обрушения стены дома в российском городе

      В США ответили на слова Лаврова насчет Украины

      В Петербурге в годовщину снятия блокады запустили праздничный салют

      Пограничники США встали на сторону Техаса в конфликте с Белым домом

      В России назвали число жертв гитлеровского геноцида в СССР

      Теннисистка Соболенко рассказала о праздновании победы на Australian Open

      На Украине заявили о политическом конце Зеленского

      Нарышкин рассказал о борьбе России с неонацизмом на Украине

      Маск обвинил пограничников в содействии нелегальным мигрантам

      Раскрыты подробности о частичном обрушении дома в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше