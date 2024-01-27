В ФРГ удивились спокойному отношению властей к прославлению Бандеры на Украине

Депутат Вагенкнехт: прославление Бандеры на Украине не беспокоит власти Германии

Прославление на Украине сотрудничавшего с нацистами лидера украинских националистов Степана Бандеры не беспокоит власти Германии. Об этом депутат бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт заявила на учредительном съезде своей партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) в Берлине, передает ТАСС.

Она назвала странным то, что это обстоятельство спокойно воспринимается представителями партии зеленых, входящей в правящую коалицию. Вагенкнехт отметила, что их «вообще не беспокоит» то, что коллаборационист Бандера, сподвижники которого участвовали в Холокосте и который лично «несет ответственность за уничтожение тысяч евреев, русских и поляков», прославляется на Украине как национальный герой, и в честь него называют улицы и площади по всей республике. По ее мнению, в этом заключается «двойная мораль и лицемерие их политики».

В августе 2023 года депутат бундестага от Левой партии Гезине Летч спрашивала у правительства Германии, намерено ли оно поручить послу ФРГ на Украине Мартину Егеру потребовать от украинского президента Владимира Зеленского снести в республике все памятники Бандере. В ответ на ее запрос представитель правительства Сюзанна Бауманн заявила, что немецкое посольство в Киеве «неоднократно давало понять, что отвергает любую положительную оценку сотрудничества украинцев с нацистским преступным режимом во Второй мировой войне».