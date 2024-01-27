В России задумались о создании межрегионального автокластера

Правительство РФ обсуждает идею создания межрегионального автокластера в России

Власти России рассматривают возможность создания автомобильного кластера между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Калужской областями. Об этом сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что проект пока находится на стадии разработки. «Прорабатываем вопрос с регионами и Минпромторгом», — уточнил глава ведомства. По его словам, необходимо решать вопрос с простаивающими площадками двух автомобильных производств в Санкт-Петербурге. Других подробностей о межрегиональном кластере Решетников не привел.

Ранее стало известно о решении южнокорейской Hyundai Motor продать завод в Санкт-Петербурге. Покупателем стала российская фирма ООО «Арт-Финанс».