Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:33, 27 января 2024Россия

В России задумались о создании межрегионального автокластера

Правительство РФ обсуждает идею создания межрегионального автокластера в России
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Власти России рассматривают возможность создания автомобильного кластера между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Калужской областями. Об этом сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что проект пока находится на стадии разработки. «Прорабатываем вопрос с регионами и Минпромторгом», — уточнил глава ведомства. По его словам, необходимо решать вопрос с простаивающими площадками двух автомобильных производств в Санкт-Петербурге. Других подробностей о межрегиональном кластере Решетников не привел.

Ранее стало известно о решении южнокорейской Hyundai Motor продать завод в Санкт-Петербурге. Покупателем стала российская фирма ООО «Арт-Финанс».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Оклахома и Флорида решили помочь взбунтовавшемуся Техасу

      На Украине потребовали от Цукерберга разрешить призывать убивать русских

      В США рассказали о влиянии конфликта в Техасе на позиции Байдена

      Генконструктор отказался раскрыть максимальную дальность полета «Циркона»

      В России задумались о создании межрегионального автокластера

      Азербайджан возобновит в России работу представительства Госагентства по туризму

      Назван последний ужин казненного чистым азотом американца

      Украину предупредили о приближающемся переломном моменте

      Посол раскрыл реакцию США на гибель Ил-76 с украинскими пленными

      Экс-депутат Рады рассказала о ненависти внуков к русским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше