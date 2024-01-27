Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:25, 27 января 2024Силовые структуры

В российском регионе вскрыли канал поставки наркотиков из ЕС при помощи дронов

РИА: в Ленобласти вскрыли канал поставки наркотиков из Эстонии при помощи дронов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, злоумышленники доставляли через реку Нарва на территорию России крупные партии кокаина и гашиша. При этом в качестве средства доставки использовались FPV-дроны, на которые подвешивался запрещенный груз.

Собеседник агентства также рассказал, что наркомафия пытается завербовать пилотов дронов, участвовавших в спецоперации. Сейчас расследование продолжается, но пока никто из преступников не задержан.

В декабре «Известия» со ссылкой на компанию «СтриОт-Бор» сообщили, что в России разработали малогабаритный комплекс «Антидрон», предназначенный для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Вице-губернатор Техаса Патрик призвал Байдена «уйти с дороги». Оклахома и Флорида решили помочь взбунтовавшемуся штату

      В США заявили о разработке новой оборонительной стратегии для Украины

      В российском регионе вскрыли канал поставки наркотиков из ЕС при помощи дронов

      Власти прокомментировали угрозу «болезни Х» для россиян

      Названы сроки окончания артиллерийских снарядов у Украины

      В Германии объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией

      В Германии высказались о прямых контактах с Россией

      Военный высказался о возможных планах ВСУ весной

      ВС России получили шесть комплектов систем ПВО

      Назван наиболее вероятный кандидат на место главкома ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше