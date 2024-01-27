В российском регионе вскрыли канал поставки наркотиков из ЕС при помощи дронов

РИА: в Ленобласти вскрыли канал поставки наркотиков из Эстонии при помощи дронов

В Ленинградской области вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, злоумышленники доставляли через реку Нарва на территорию России крупные партии кокаина и гашиша. При этом в качестве средства доставки использовались FPV-дроны, на которые подвешивался запрещенный груз.

Собеседник агентства также рассказал, что наркомафия пытается завербовать пилотов дронов, участвовавших в спецоперации. Сейчас расследование продолжается, но пока никто из преступников не задержан.

В декабре «Известия» со ссылкой на компанию «СтриОт-Бор» сообщили, что в России разработали малогабаритный комплекс «Антидрон», предназначенный для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.