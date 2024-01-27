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15:59, 27 января 2024Бывший СССР

В школах Вильнюса сократят изучение русского языка

LRT: в школах Вильнюса отменят русский язык как второй иностранный

Фото: Unsplash

Вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис заявил, что с сентября 2024 года в местных школах сократят изучение русского языка. По данным портала LRT, русский язык перестанут предлагать школьникам как второй иностранный. Шестиклассники будут изучать только языки стран Евросоюза.

По словам Шилериса, самоуправление создаст условия для тех учеников, кто уже изучает русский язык, чтобы сменить его на другой. С нового учебного года шестиклассникам, помимо традиционных для второго иностранного французского и немецкого языков, предложат испанский язык.

При этом, по данным Министерства образования, науки и спорта Литвы, русский язык как второй иностранный пользуется популярностью. В прошлом учебном году его изучали почти 15 тысяч школьников, немецкий выбрали почти 5 тысяч учеников, а французский — менее 2 тысяч учащихся шестых классов.

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Ранее министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас призвал отказаться от преподавания на русском языке в школах, как это уже сделали в Эстонии и Латвии. Он ожидает, что языковая ситуация изменится, когда большинство преподавателей русского языка выйдут на пенсию.

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      Алиса Дмитриева
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