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21:34, 27 января 2024Бывший СССР

ВСУ в третий раз за день атаковали село в Белгородской области

Гладков заявил, что ВСУ в третий раз за день атаковали село Новая Таволжанка

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа третий раз за день подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, населенный пункт обстреляли, пострадавших нет. «Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты четырех улиц в селе», — отметил губернатор.

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий обстрела после согласования с Министерством обороны России.

Ранее в этот же день Гладков сообщил, что село атаковали дроны-камикадзе ВСУ. В результате первого обстрела ВСУ в трех частных домовладениях оказались выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. Кроме того, один легковой автомобиль получил повреждения.

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      Марина Совина
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