ВСУ в третий раз за день атаковали село в Белгородской области

Гладков заявил, что ВСУ в третий раз за день атаковали село Новая Таволжанка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа третий раз за день подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, населенный пункт обстреляли, пострадавших нет. «Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты четырех улиц в селе», — отметил губернатор.

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий обстрела после согласования с Министерством обороны России.

Ранее в этот же день Гладков сообщил, что село атаковали дроны-камикадзе ВСУ. В результате первого обстрела ВСУ в трех частных домовладениях оказались выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. Кроме того, один легковой автомобиль получил повреждения.