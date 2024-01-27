ВСУ в третий раз за день атаковали село в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа третий раз за день подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Гладков сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, населенный пункт обстреляли, пострадавших нет. «Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты четырех улиц в селе», — отметил губернатор.
По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий обстрела после согласования с Министерством обороны России.
Ранее в этот же день Гладков сообщил, что село атаковали дроны-камикадзе ВСУ. В результате первого обстрела ВСУ в трех частных домовладениях оказались выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. Кроме того, один легковой автомобиль получил повреждения.