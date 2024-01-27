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07:58, 27 января 2024Бывший СССР

Зеленского предупредили о назревающем против него бунте

Политолог Бортник: в Верховной Раде зреет бунт против Зеленского

Фото: Alessandro Della Valle / Pool / Reuters

В Верховной Раде зреет бунт против президента страны Владимира Зеленского, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что это грозит украинскому лидеру частичной потерей властных полномочий. По словам политолога, большая часть парламентариев начинает занимать сторону главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Он указал, что власть украинского лидера основывалась преимущественно на доминировании президентской партии «Слуга народа» в парламенте, но из-за внутренних конфликтов может произойти перераспределение власти. В таком случае Зеленскому придется согласовывать все решения с депутатами Рады, включая назначение министров, и он превратится в «хромую утку», резюмировал Бортник.

О конфликте между Зеленским и Залужным ранее писала газета The Washington Post. Она допускала, что они могут оказаться политическими соперниками.

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      Марина Совина
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