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14:00, 28 января 2024Путешествия

Блогер побывал в Новой Зеландии и описал ее фразой «жить лучше, чем в России»

Фото: Henning Gloystein / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в Новой Зеландии и назвал три причины, по которым, с чего точки зрения, там жить лучше, чем в РФ. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Новая Зеландия славится своей захватывающей природой. Здесь вы повсюду найдете горы, озера, леса и пляжи, создающие несравненные пейзажи. Это место, где каждый день можно наслаждаться живописными видами и чистым воздухом», — такими фразами описал эту страну путешественник.

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Он пояснил, что Россия тоже богата природными красотами, однако в Новой Зеландии они доступнее. Кроме того, по словам автора публикации, там везде можно найти облагороженные территории, бесплатные туалеты, парковки, а также столики и стулья для того, чтобы устроить пикник на природе. Помимо этого, в Новой Зеландии практически нет мусора, добавил блогер.

Второе преимущество жизни там, на которое обратил внимание россиянин, — трепетное отношение местных к окружающей среде. Он рассказал, что в стране работают экологичные заводы и осуществляется сортировка отходов.

«Здесь не встретишь полигоны, как у нас, на которых раскатывают мусорные кучи, но мусор все равно разлетается по территории и мешает жить простым гражданам», — написал блогер.

В-третьих, путешественник отметил, что новозеландцы нашли золотой баланс между работой и досугом. «В России активный образ жизни ведет только небольшой процент людей. В основном все сконцентрированы на работе и воспитании детей. А в Новой Зеландии принято смешивать эти жизненные факторы вместе. Если воспитывать детей, то во время спорта в лесу», — поделился автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша назвала три преимущества отношений с новозеландцами. По ее словам, мужчины в этой стране привыкли самостоятельно вести домашнее хозяйство, прекрасно выглядят и обладают хорошим чувством юмора.

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      Алина Черненко
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