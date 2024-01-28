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02:34, 28 января 2024Интернет и СМИ

Боец ВСУ рассказал об угрозе российских «окопных РЭБ» для дронов Украины

Боец ВСУ: «окопные РЭБ» ВС РФ скоро приведут к массовым потерям украинских БПЛА

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о применении в зоне боевых действий «окопных РЭБ» и об угрозе со стороны РФ, которую они несут украинским дронам. Он разместил видео об этом в соцсети TikTok, о нем рассказало издание «Страна» в Telegram-канале.

Военнослужащий сообщил, что системы радиоэлектронной борьбы перешли в «окопный режим», теперь их может использовать любой солдат. Такие компактные устройства называют «сковородками», они способны заглушить канал управления или GPS дронов, которые находятся в прямой видимости.

По словам военного, такие «сковородки» уничтожают любой приближающийся дрон с расстояния 300-500 метров. Однако проблема заключается в том, что ВСУ приходится искать комплектующие к таким устройствам в интернете, в то время как российская сторона наладила их самостоятельное серийное производство.

«Это для нас еще более страшно, потому что оно разойдется по всем фронтам», — объяснил боец ВСУ. Он считает, что такая перспектива приведет к массовым потерям украинских беспилотников, потому что «окопные РЭБ», в отличие от стационарных систем, засечь и уничтожить практически невозможно.

Ранее сообщалось, что целый ряд переданных Украине образцов западного оружия не оправдал ожидания ВСУ. В списке оказались британский танк Challenger-2, американский колесный бронетранспортер Stryker, турецкие беспилотники Bayraktar TB-2 и американские дроны-камикадзе Switchblade.

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      Александра Синицына
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