Названо самое переоцененное западное оружие у ВСУ

«Известия»: ряд переданных Украине образцов оружия не оправдал ожидания ВСУ

Целый ряд переданных Украине образцов западного оружия не оправдал ожидания ВСУ. Об этом со ссылкой на военного эксперта, основателя портала Military Russia Дмитрия Корнева пишут «Известия».

В публикации не оправдавшими надежды ВСУ названы британский танк Challenger-2, американский колесный бронетранспортер Stryker, турецкие беспилотники Bayraktar TB-2, американские дроны-камикадзе Switchblade.

По словам Корнева, Challenger-2 — один из самых защищенных танков в мире, но российские военные нашли бы способы борьбы с ним. Понимая это, украинцы почти не привлекают британскую машину к боевым действиям.

Колесный бронетранспортер Stryker эксперт назвал удачной машиной, но ей не повезло с тем, как ее применяют.

Говоря про Bayraktar TB-2 Корнев отмечает, что зафиксированы удачные случаи применения этих беспилотников в качестве ударных, но их достаточно мало. В остальных случаях «дроны либо сбивались российской войсковой ПВО, либо поражались самолетами и вертолетами ВКС России». Сейчас турецкие беспилотники принимают только в качестве корректировщиков и в целях разведки.

Возможности дронов-камикадзе Switchblade оказались ниже ожиданий, к тому же количество поставленной техники также не позволило считать это оружие успешным.