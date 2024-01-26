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00:59, 27 января 2024Наука и техника

Названо самое переоцененное западное оружие у ВСУ

«Известия»: ряд переданных Украине образцов оружия не оправдал ожидания ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:
Украинцы и танк Challenger 2

Украинцы и танк Challenger 2. Фото: Toby Melville / Reuters

Целый ряд переданных Украине образцов западного оружия не оправдал ожидания ВСУ. Об этом со ссылкой на военного эксперта, основателя портала Military Russia Дмитрия Корнева пишут «Известия».

В публикации не оправдавшими надежды ВСУ названы британский танк Challenger-2, американский колесный бронетранспортер Stryker, турецкие беспилотники Bayraktar TB-2, американские дроны-камикадзе Switchblade.

По словам Корнева, Challenger-2 — один из самых защищенных танков в мире, но российские военные нашли бы способы борьбы с ним. Понимая это, украинцы почти не привлекают британскую машину к боевым действиям.

Колесный бронетранспортер Stryker эксперт назвал удачной машиной, но ей не повезло с тем, как ее применяют.

Говоря про Bayraktar TB-2 Корнев отмечает, что зафиксированы удачные случаи применения этих беспилотников в качестве ударных, но их достаточно мало. В остальных случаях «дроны либо сбивались российской войсковой ПВО, либо поражались самолетами и вертолетами ВКС России». Сейчас турецкие беспилотники принимают только в качестве корректировщиков и в целях разведки.

Возможности дронов-камикадзе Switchblade оказались ниже ожиданий, к тому же количество поставленной техники также не позволило считать это оружие успешным.

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      Марина Совина
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