Назван не требующий лечения вид рака

Conversation: рак простаты низкого риска зачастую не требует лечения

Рак простаты низкого риска зачастую не нуждается в лечении. Операция или лучевая терапия в таком случае может принести больше вреда, чем пользы, пишет The Conversation на медицинскую статистику в США.

При диагнозе рак простаты низкого риска такое лечение нередко приводило к недержанию мочи и эректильной дисфункции. Сегодня 40 процентов пациентов в сравнении с 15 процентами в 2010 году выбирают активное наблюдение. Оно включает регулярные медосмотры и анализы, а лечение назначается лишь в случае развития болезни. Согласно исследованию, уровень выживаемости в зависимости от выбора пациента — активное наблюдение или агрессивное лечение — не меняется. Однако прежде необходимо проконсультироваться с врачом.

Также статистика показывает, что сам скрининг приводит к гипердиагностике. На наличие рака простаты указывает повышенный уровень простатспецифического антигена (ПСА) в крови. Кроме того, этот показатель может повышаться и по другим причинам, не связанным с раком — к примеру, из-за увеличения предстательной железы при старении. Ошибочное медзаключение вынуждает пациентов проходить лечение, которое им не требуется и способно серьезно изменить образ жизни.

Ранее отказ от скрининга из-за страха ошибочного диагностирования назвали одним из популярных мифов о раке простаты. Также врачи опровергли стереотип о том, что главным симптом рака простаты являются проблемы с мочеиспусканием.