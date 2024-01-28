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00:56, 28 января 2024Бывший СССР

Глава украинской разведки высказался о новом обмене военнопленными с Россией

Глава ГУР Буданов: обмен пленными ВСУ и ВС РФ может пройти в ближайшее время

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Главного управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов высказался о новом обмене военнопленными с Россией. В эфире телеканала «Мы — Украина» он заявил, что обмен Вооруженных сил республики (ВСУ) с ВС РФ может пройти уже в ближайшее время, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

«Я уверен, что в ближайшее время обмен все ж таки состоится», — сказал глава украинского ведомства, отвечающего за проведение переговоров по обмену пленными военнослужащими.

Последний обмен был запланирован на 24 января, однако план был сорван из-за крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, на котором, по сообщению России, находились 65 пленных бойцов ВСУ.

Ранее украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76. Военных действительно готовились принять на родине. Президент РФ Владимир Путин допустил, что ВСУ могли по ошибке запустить ракету и сбить самолет.

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      Александра Синицына
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