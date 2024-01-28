Иранские ВМС захватили судно с контрабандным топливом

Корпус стражей исламской революции захватил танкер с контрабандным топливом

Иранские военно-морские силы (ВМС) корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили танкер с контрабандным топливом. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает ТАСС.

По данным агентства, о случившемся сообщил командующий военно-морским округом КСИР генерал Хейдар Хенариян Меград. Он рассказал, что судно с 2 миллионами литров контрабандного топлива шло под флагом одного из государств Океании и находилось под разведывательным наблюдением с момента дозаправки. Как только оно вошло в оперативный район ВМС Ирана, стражи осуществили захват. Захват судна бойцы КСИР осуществили по решению суда.

14 членов экипажа танкера были задержаны и переданы в правоохранительные органы страны.

25 января Йеменское движение «Ансар Аллах», поддерживаемое Ираном, заявило о прямом попадании в военный корабль США в Аденском заливе.