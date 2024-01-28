Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:47, 28 января 2024Мир

Иранские ВМС захватили судно с контрабандным топливом

Корпус стражей исламской революции захватил танкер с контрабандным топливом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sepahnews / Globallookpress.com

Иранские военно-морские силы (ВМС) корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили танкер с контрабандным топливом. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает ТАСС.

По данным агентства, о случившемся сообщил командующий военно-морским округом КСИР генерал Хейдар Хенариян Меград. Он рассказал, что судно с 2 миллионами литров контрабандного топлива шло под флагом одного из государств Океании и находилось под разведывательным наблюдением с момента дозаправки. Как только оно вошло в оперативный район ВМС Ирана, стражи осуществили захват. Захват судна бойцы КСИР осуществили по решению суда.

14 членов экипажа танкера были задержаны и переданы в правоохранительные органы страны.

25 января Йеменское движение «Ансар Аллах», поддерживаемое Ираном, заявило о прямом попадании в военный корабль США в Аденском заливе.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило об улучшении положения в зоне СВО

      На Новодевичьем кладбище открыли памятник актеру Василию Лановому

      Бывший футболист сборной Италии показал разницу между Путиным и Байденом

      Путин задумался о жизни через десять тысяч лет

      Михалков ответил на слова Собчак о его рассказе Путину про вечеринку Ивлеевой

      Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду

      Российские военные поразили склады ВСУ с горючим и боеприпасами

      Юрист рассказал о махинациях с налогами известных блогеров

      Путин пошутил над Силуановым из-за вопроса о деньгах

      Иранские ВМС захватили судно с контрабандным топливом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше