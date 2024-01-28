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04:30, 28 января 2024Наука и техника

Разработана 3D-печать из жидкого металла

В MIT разработали 3D-печать из расплавленного алюминия

Кадр: Massachusetts Institute of Technology (MIT) / YouTube

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали технологию аддитивного производства, которая использует чернила из жидкого металла для создания крупногабаритных деталей, таких как ножки столов и каркасы стульев, за несколько минут. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Технология 3D-печати, называемая печатью жидким металлом (англ. liquid metal printing, LMP), заключается в нанесении расплавленного алюминия в слой из крошечных стеклянных шариков. Металл быстро затвердевает и приобретает трехмерную структуру.

По словам исследователей, LMP как минимум в 10 раз быстрее, чем сопоставимый процесс аддитивного производства металлических изделий, а по эффективности процедура нагрева и плавления металла превосходит некоторые другие методы.

Недостатком метода является неспособность производить мелкие детали, однако он может найти применение в архитектуре, строительстве и промышленном дизайне. Его также можно использовать для быстрого протипирования с использованием металлолома.

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      Александр Еникеев
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