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13:38, 28 января 2024Культура

Названо местоположение задержанных в Таиланде музыкантов «Би-2»

Задержанные в Таиланде участники «Би-2» находятся в центре миграционной полиции

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Музыканты из группы «Би-2» в настоящий момент задержаны и находятся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет. Об этом сообщает Baza со ссылкой на представителей коллектива.

Сообщается, что после концерта 25 января участников группы задержали и привезли в полицейский участок. Причиной стали некорректно оформленные организаторами документы. Суд оштрафовал артистов, и штраф, по словам представителей музыкантов, был выплачен.

После суда их вновь задержали. Миграционная полиция отправила артистов в центр задержания, связи с ними сейчас нет. Музыкантов должны перевести в Бангкок, откуда их депортируют.

Ранее генконсул России в Пхукете Владимир Соснов сообщил, что участники группы «Би-2» сами оплатят свою депортацию. Он добавил, что музыкантов депортируют в страну их гражданской принадлежности.

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      Варвара Кошечкина
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