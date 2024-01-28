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22:34, 28 января 2024Мир

Словакия закупит у США ЗРК Patriot

Вице-премьер Словакии Калиняк заявил о планах закупить у США ЗРК Patriot

Фото: Murad Sezer / Reuters

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк во время выступления по Словацкому телевидению рассказал, что в настоящее время Братислава ведет переговоры с США о закупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

«Сейчас ведутся переговоры с США о закупке ЗРК Patriot», — заявил политик.

По его словам, республика нуждается в системах противовоздушной обороны для защиты своего воздушного пространства. Отмечается, что Словакия планирует получить от Соединенных Штатов скидку на приобретаемое вооружение.

Ранее стало известно о планах Индии отказаться от российских боеприпасов в пользу американских. Такое решение может подтолкнуть Москву к сближению с Пекином, беспокоятся власти Индии. Россия является крупнейшим поставщиком вооружения в Индию, которое необходимо в пограничных спорах с Пакистаном и Китаем.

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      Марина Совина
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