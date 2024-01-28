Популярный в 90-е певец рассказал о страшной аварии

Российский певец Кай Метов рассказал об аварии во время гастролей в Белоруссии

Российский певец и композитор Кай Метов рассказал, как однажды во время гастролей в Белоруссии попал в аварию. Подробности артист изложил в шоу «Секрет на миллион».

По его словам, водитель на пути из Минска в Ровное не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло. «Машина всмятку, столб снесли. Как мы все живы остались, я не знаю», — рассказал Метов.

На место ДТП приехала скорая и увезла исполнителя в больницу. Врачи не нашли у певца серьезных повреждений. При этом в Москве Метов обнаружил, что у него оказались сломаны ребра. «Я приезжаю домой, захотелось кушать, я захотел чихнуть. Я чихнул, упал и встать уже не мог. Ребра на соплях держались», — поделился певец.

Он также добавил, что попадал в аварии два раза в жизни. Первая произошла на дороге в сторону Мурманска из Санкт-Петербурга.

Ранее Кай Метов признался в любви к телеведущей Лере Кудрявцевой, которая после десяти лет брака рассталась с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.