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23:08, 28 января 2024Россия

Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Песков: переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились
Александр Лукашенко, Владимир Путин

Александр Лукашенко, Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко завершились, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос журналистов, завершились ли уже переговоры глав государств. «Да», — указал представитель Кремля.

Лукашенко прибыл в Петербург накануне, 27 января. Вместе с российским президентом он принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда. В воскресенье, 28 января, политики участвовали в открытии зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. В 18:00 по московскому времени Путин и Лукашенко начали двустороннюю встречу, которая перешла в рабочий обед.

Ранее стало известно, что во время встречи президентов Лукашенко сделал заявление о возвращении Украины в славянское единство.

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      Марина Совина
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