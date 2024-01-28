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06:41, 28 января 2024Экономика

Россия экспортировала 76 миллиардов кубов газа в дружественные страны

Россия экспортировала 76 млрд кубов газа в «дружественные страны» за 2023 год

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

За 2023 год Россия экспортировала 76 миллиардов кубов газа в «дружественные страны». Об этом стало известно из презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина к выступлению в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия», передает ТАСС.

Отмечается, что из всего объема экспорта 23 миллиарда кубометров поставили Китаю через газопровод «Сила Сибири».

В данных учтены продажи и трубопроводного, и сжиженного природного газа (СПГ). В 2020 году объем поставок трубопроводного газа составил 61 миллиард кубов, в 2010 году — 47 миллиардов кубов.

Производство российского СПГ в прошлом году составило 32 миллиона тонн, что на 2 миллиона больше, чем в 2020 году и на 22 миллиона больше, чем в 2010-м.

Ранее вице-премьер Александр Новак сделал прогноз, согласно которому в 2024 году экспорт сжиженного природного газа из России вырастет на 14 процентов, до 38 миллионов тонн. Это обосновано развитием новых СПГ-кластеров, среди которых проект «Арктик СПГ-2» и комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе порта Усть-Луга.

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      Александра Синицына
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