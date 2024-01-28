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07:39, 28 января 2024Бывший СССР

Российские «Солнцепеки» трижды ударили по «опорникам» ВСУ под Купянском

«Солнцепеки» группировки «Запад» ударили по опорным пунктам ВСУ под Купянском

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Российская группировка войск «Запад» трижды ударила по взводным «опорникам» (опорным пунктам) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском при помощи ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" на купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра», — добавили в оборонном ведомстве.

В МО РФ уточнили, что войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в составе расчетов огнеметных систем поддерживают наземную группировку войск. Стрельба осуществляется при помощи современных программных систем топогеодезической привязки.

Ранее командир взвода группировки войск «Запад» с позывным Омск рассказал об уничтожении позиций ВСУ на купянском направлении с помощью «Гиацинта». Удар по противнику был нанесен осколочно-фугасным снарядом.

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      Александра Синицына
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