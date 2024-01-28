Российские «Солнцепеки» трижды ударили по «опорникам» ВСУ под Купянском
Российская группировка войск «Запад» трижды ударила по взводным «опорникам» (опорным пунктам) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском при помощи ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
«Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" на купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра», — добавили в оборонном ведомстве.
В МО РФ уточнили, что войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в составе расчетов огнеметных систем поддерживают наземную группировку войск. Стрельба осуществляется при помощи современных программных систем топогеодезической привязки.
Ранее командир взвода группировки войск «Запад» с позывным Омск рассказал об уничтожении позиций ВСУ на купянском направлении с помощью «Гиацинта». Удар по противнику был нанесен осколочно-фугасным снарядом.