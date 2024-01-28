Российские «Солнцепеки» трижды ударили по «опорникам» ВСУ под Купянском

«Солнцепеки» группировки «Запад» ударили по опорным пунктам ВСУ под Купянском

Российская группировка войск «Запад» трижды ударила по взводным «опорникам» (опорным пунктам) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском при помощи ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" на купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра», — добавили в оборонном ведомстве.

В МО РФ уточнили, что войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в составе расчетов огнеметных систем поддерживают наземную группировку войск. Стрельба осуществляется при помощи современных программных систем топогеодезической привязки.

Ранее командир взвода группировки войск «Запад» с позывным Омск рассказал об уничтожении позиций ВСУ на купянском направлении с помощью «Гиацинта». Удар по противнику был нанесен осколочно-фугасным снарядом.