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11:45, 27 января 2024Бывший СССР

Командир взвода рассказал об уничтожении позиций ВСУ с помощью «Гиацинта»

Офицер с позывным Омск: расчет «Гиацинт-С» уничтожил позиции ВСУ под Купянском

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» уничтожил минометный расчет и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал командир артиллерийского взвода российской группировки войск «Запад» с позывным Омск, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам офицера, получив от разведки координаты минометного расчета ВСУ, его подразделение выдвинулось на огневую позицию, после чего нанесло удар по противнику осколочно-фугасным снарядом. «Расчет был уничтожен. Орудие свернули и покинули огневую позицию», — заявил командир взвода.

Ранее сообщалось, что расчет российских гаубиц «Гиацинт-Б» поразил пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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      Алевтина Запольская
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