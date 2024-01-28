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16:01, 28 января 2024Россия

Российские военные поразили склады ВСУ с горючим и боеприпасами

МО: ВС России поразили склады ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях
СюжетМинобороны:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные поразили склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с горючим и боеприпасами в Днепропетровской области и на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Цели удалось поразить силами ракетных войск, артиллерии, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) группировок войск армии России.

Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман». Цель поразили оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

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      Александр Курбатов
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