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14:14, 28 января 2024Силовые структуры

Российский пенсионер попытался подорвать машину возлюбленного бывшей супруги

Shot: пенсионер заложил СВУ под машину нового возлюбленного бывшей жены

Фото: Konstantin Lenkov / Shutterstock / Fotodom

В Краснодаре 65-летний пенсионер попытался подорвать машину нового возлюбленного бывшей супруги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, потерпевший сел в свое авто, отъехал недалеко от дома на улице Станкостроительной и услышал хлопок. Он вызвал полицейских, они установили, что к днищу транспортного средства было прикреплено самодельное взрывное устройство (СВУ).

Вскоре правоохранители нашли злоумышленника. Он признал вину и рассказал, что заложил СВУ, потому что от него ушла жена. Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до восьми лет колонии.

Ранее стало известно, что в московском метро задержали 34-летнего гражданина, напавшего с отверткой на пассажира.

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      Екатерина Кашурникова
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