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13:28, 28 января 2024Россия

Российский школьник лишился кисти во время игры с петардой

Mash: 14-летнему подростку в Дагестане ампутировали кисть после взрыва петарды

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Подросток в Дагестане лишился кисти после взрыва петарды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, пострадал 14-летний учащийся школы в Сергокалинском районе. Восьмиклассник нашел петарду во время игры с друзьями на улице. Он понял, что хлопушку еще не взрывали, и решил зажечь ее сам. В этот момент петарда взорвалась в руке мальчика.

Юного россиянина экстренно прооперировали, правую кисть пришлось ампутировать. Как пишет канал, сейчас школьник находится в стабильном состоянии и идет на поправку. В произошедшем разбирается полиция.

Другому российскому подростку разворотило руку петардой в деревне Каменка Лужского района Ленинградской области. 16-летний пострадавший получил множественные открытые раны левой кисти.

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      Мария Борисова
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