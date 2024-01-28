Российский школьник лишился кисти во время игры с петардой

Mash: 14-летнему подростку в Дагестане ампутировали кисть после взрыва петарды

Подросток в Дагестане лишился кисти после взрыва петарды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, пострадал 14-летний учащийся школы в Сергокалинском районе. Восьмиклассник нашел петарду во время игры с друзьями на улице. Он понял, что хлопушку еще не взрывали, и решил зажечь ее сам. В этот момент петарда взорвалась в руке мальчика.

Юного россиянина экстренно прооперировали, правую кисть пришлось ампутировать. Как пишет канал, сейчас школьник находится в стабильном состоянии и идет на поправку. В произошедшем разбирается полиция.

Другому российскому подростку разворотило руку петардой в деревне Каменка Лужского района Ленинградской области. 16-летний пострадавший получил множественные открытые раны левой кисти.