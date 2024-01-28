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05:39, 28 января 2024Мир

В Ирландии раскритиковали заявления генералов стран НАТО

Журналист Боуз: генералы стран Запада не осознают своих слов о войне с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

Генералы стран НАТО не осознают всей серьезности своих заявлений о войне с Россией. Об этом в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Чего не понимают идиотские диванные генералы на Западе, так это то, что если они действительно хотят войны с Россией и Китаем, они ее получат», — выступил с критикой эксперт.

Чей Боуз также подчеркнул, что, если лидеры НАТО все же начнут эту войну, то быстро поймут, что в ней невозможно победить, «не испепелив планету».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны стараются отвлечь своих жителей при помощи разговоров о возможной войне с Россией. Так Песков назвал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о вероятном столкновении Запада с Россией отвлечением внимания от внутренних проблем.

Кроме того, председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр отмечал, что силы альянса готовятся к конфликту с Россией. Ранее он указал, что подготовка предполагает «возможность опереться на промышленную базу» из-за необходимости в кратчайшие сроки производить боеприпасы и вооружения, и упомянул возможность возвращения призывной военной службы.

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      Марина Совина
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