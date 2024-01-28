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15:40, 28 января 2024Культура

Певец Сергей Пенкин назвал предаталей России

Певец Пенкин назвал предателями артистов с двойным гражданством
Сергей Пенкин

Сергей Пенкин. Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Заслуженный артист России, певец Сергей Пенкин заявил, что считает артистов с двойным гражданством предателями России. Таким мнением он поделился с aif.ru.

По его словам, второе гражданство не нужно тому, кто любит родину и не собирается никуда уезжать. Артист также рассказал, что во время гастролей ему предлагали получить паспорт Италии, но он отказался.

Сам исполнитель из страны уезжать не собирается. Пенкин заявил, что гордится Россией и мечтает создать собственный музыкальный театр в Москве — с шоу с цирковыми и эстрадными элементами. Также исполнитель рассказал о желании спеть в дуэте с британским певцом Элтоном Джоном.

Ранее Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае ради того, чтобы получить звание заслуженного артиста России. Церемония состоялась 24 декабря в институте имени Гнесиных в Москве.

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      Мария Черкасова
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