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15:30, 28 января 2024Интернет и СМИ

Телеведущая Лера Кудрявцева устроила скандал в эфире программы «Привет, Андрей!»

Лера Кудрявцева облила водой гостью программы «Привет, Андрей!» во время съемок

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева устроила скандал во время съемок программы «Привет, Андрей!». Об этом в воскресенье, 28 января, сообщают РИА Новости.

По данным агентства, очередной выпуск программы был посвящен жительнице белорусской деревни, которую лишили родительских прав и она выплачивает алименты на пятерых детей. В студии гостья встретилась с росшим в приемной семье сыном. Молодой человек простил мать и они обнялись. Однако сидевшая за столиком с героиней программы Лера Кудрявцева в какой-то момент облила женщину водой и стакана и покинула студию.

Перед выходом телеведущая произнесла: «Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов. Бросить своих пятерых детей». Позже Лера Кудрявцева вернулась в студию и продолжила сниматься в выпуске.

26 января сообщалось, что Лера Кудрявцева опровергла сообщения о том, что ее квартиру затопил муж хоккеист Игорь Макаров, о расставании с которым она объявила ранее.

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      Владимир Седов
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