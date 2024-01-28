ЦИК сообщил о дате рассмотрения регистрации Путина кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия сообщила о дате рассмотрения вопроса о регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты России. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, согласно проекту повестки, комиссия рассмотрит вопрос о регистрации в понедельник, 29 января. Ранее Центризбирком проверил 60 тысяч подписей, представленных штабом кандидата в президенты России Владимира Путина. Всего штаб Путина, идущего на президентские выборы как самовыдвиженец, представил в избирательную комиссию 315 тысяч подписей в его поддержку.
Выборы российского президента в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В избирательной кампании, как указала глава ЦИК Элла Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.