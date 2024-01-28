Турка обязали выплатить жене 16,5 тысячи долларов за несоблюдение гигиены

В Турции мужчину обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены рта

В Турции суд обязал не соблюдавшего гигиену мужчину выплатить своей жене 16 с половиной тысяч долларов. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает издание Trthaber.

По данным издания, жительницу Анкары возмущало, что ее муж не следит за чистотой полости рта — супруг чистил зубы раз или два в неделю. В результате суд встал на сторону женщины — удовлетворил ее просьбу о разводе и присудил компенсации в 500 тысяч турецких лир (около 16,5 тысячи долларов).

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